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Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу

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Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу
Сегодня, 3 марта, народные депутаты рассмотрят законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Также парламентарии заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).

Парламент рассмотрит законопроект 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, законопроекты (4201 и 4201-1) о исчисления времени в Украине (перевод часов. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также в повестке дня изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а также законопроект относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Депутаты рассмотрят и законопроект об энергетической эффективности, а также заслушают отчет ГБР.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Нам прийдеться не один рік розгрібати після зелених.
  • Irada
    Мне как-то страшновато становится как представлю, что они там сейчас наворочают. Вместо придумывания велосипеда им просто надо завершить то, что было запланировано в рамках поэтапной реформы. Но Нелох верный ленинец идет другой дорогой..
  • бостууга
    Ще одні потужні та рішучі рехварматари. Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 2006
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