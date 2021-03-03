Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит правительство дать больше вакцин от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марцинкив заявил в эфире "Прямого".

По его словам, городу сейчас выдали около 500 доз вакцин, поэтому Марцинкив будет просить правительство предоставить еще, ведь важно, чтобы вакцинация происходила.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - объяснил мэр.

В то же время, Марцинкив отметил, что проблемы с вакцинацией - связаны, в частности, с провалом коммуникации. Правительство могло провести более качественную разъяснительную кампанию, что индийская вакцина Covishield - идентична с препаратом Oxford/AstraZeneca: "Разве было трудно привезти специалиста из AstraZeneca, который бы сказал, что "в Индии производят ту самую AstraZeneca по нашей формуле? После этого было бы большее доверие к этой вакцине".

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