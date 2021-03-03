Глава ФБР Рэй назвал штурм Капитолия 6 января "внутренним терроризмом"

ФБР классифицировало штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, как "внутренний терроризм" (domestic terrorism. - Ред.).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америка", об этом во вторник заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, выступая перед Юридическим комитетом Сената США.

"Это нападение, эта осада, были, попросту говоря, криминальными действиями, и мы, ФБР, рассматриваем такое поведение, как внутренний терроризм", - заявил Рэй.

Рэй опроверг конспирологические теории, согласно которым участники штурма Капитолия только притворялись сторонниками Трампа, заявил, что ФБР "не нашло подтверждений этого".

Рэй заверил, что ФБР использует все имеющиеся в арсенале ведомства следственные ресурсы для преследования причастных к "ужасному насилию и преступным действиям, совершенных 6 января 2021 г.".

Директор ФБР также заявил об отсутствии доказательств подтасовки выборов в США.

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По словам директора ФБР, его ведомство получило более 270 тыс. сообщений от американцев, которые помогли правоохранителям идентифицировать участников штурма Капитолия.

Министерство юстиции США выдвинуло различные уголовные обвинения - от сговора до нападения на сотрудников сил правопорядка - против более чем 250 человек.

В результате беспорядков 6 января погибли пять человек.

По меньшей мере, 18 фигурантов дела связаны с крайней правой организацией Proud Boys, и 9 - с антиправительственной военизированной группировкой Oath Keepers.