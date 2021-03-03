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За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
От коронавируса в Украине вакцинировали уже 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок).

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Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 210 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 60 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 63 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 140 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • г. Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 80 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 30 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 80 прививок;
  • Черкасская область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок

За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 01
За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 02
За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 03

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це перемога?
  • Владислав Обужеванний
    Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
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