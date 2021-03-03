За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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От коронавируса в Украине вакцинировали уже 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок).
Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 60 прививок;
- Днепропетровская область - 210 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 60 прививок;
- Закарпатская область - 60 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковска область - 63 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 140 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- г. Киев - 90 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 80 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 80 прививок;
- Сумская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 30 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 80 прививок;
- Черкасская область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 140 прививок