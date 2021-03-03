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Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков

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Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков
Глава МВД Арсен Аваков рассказал, как был назначен на пост министра в 2014 году.

Об этом в интервью Гордону заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Я, кстати, так не понимаю – что Шмыгаль ненадолго. Я считаю, что премьер-министр может этот проработать и три года, до конца каденции – да? А надолго кто или кто кем станет?.. Знаете, я когда был народным депутатом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Ну, надо – на 10 дней пойдешь исполняющим обязанности министра внутренних дел". Вот. И семь лет здесь сижу. И я ему регулярно это предъявляю, вспоминаю, говорю: "Как ты мог?" - рассказал Аваков.

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Топ комментарии

  • GoodWin
    Еще не сидишь, но будешь и не семь лет
  • Владимир Иванец
    Надо на полчаса вернуть Яценюка в Премьеры. Чтобы подошел и сказал: Все, Арсен, хватит. Иди домой.
  • Zemer
    Семь лет сидит на рюкзаках с баксами
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