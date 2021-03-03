Новости • Агрессия России против Украины

Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

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Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ
Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции (НВФ "ДНР". - Ред.).

Сепаратистские пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и на основании этих бездоказательных заявлений, в том числе неподтвержденных наблюдателями СММ ОБСЕ, самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении".

Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима хрупкого перемирия.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Очередная победа Янелоха. Сталось ввести в действие план Б ... и отвести ВСУ за Днепр
  • Dima30
    Не хоче Зеленський вийти зараз на стадіон і відзвітувати хто у владі наживається на війні??
  • Ksenia VB
    А наших левів зараз очолює баран.
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