Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции (НВФ "ДНР". - Ред.).

Сепаратистские пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и на основании этих бездоказательных заявлений, в том числе неподтвержденных наблюдателями СММ ОБСЕ, самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении".

Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима хрупкого перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы в попытках дискредитировать работу КПВВ "Новотроицкое" продуцируют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов, - пресс-центр ОС