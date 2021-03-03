Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции (НВФ "ДНР". - Ред.).
Сепаратистские пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и на основании этих бездоказательных заявлений, в том числе неподтвержденных наблюдателями СММ ОБСЕ, самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.
"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении".
Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима хрупкого перемирия.