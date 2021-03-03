В феврале разоблачены 8 наемников РФ: четверо объявлены в розыск, двое - уже приговорены к лишению свободы, - контрразведка СБУ

В феврале 2021 по материалам контрразведки Службы безопасности Украины 8 главарям и участникам незаконных вооруженных формирований сообщено о подозрении. Четыре из них - объявлены в розыск, еще двое преступников заочно приговорены к длительным срокам заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В частности, вступил в законную силу приговор суда в отношении уличенного контрразведкой СБУ террориста группировки "Восток", причастного к вооруженному сопротивлению силам АТО, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Злоумышленник заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Сейчас он объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена вербовщица НВФ "ДНР". Приговор вступил в законную силу.

Также читайте: Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

По данным следствия, жительница поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области с 2015 года добровольно присоединилась к группировке наемников РФ "Восток". На "должности" комплектовщицы она осуществляла подбор и оформление "рекрутов" для участия в боевых действиях против военнослужащих ВС Украины и мирного населения.

Осужденная объявлена в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Также задокументирована противоправная деятельность бывшего и действующего руководителей "администрации" террористов во временно оккупированном Шахтерске. Установлено, что злоумышленники причастны к материальному обеспечению наемников РФ через взыскание незаконных "налогов" из местных жителей, а также принимали участие в противоправной "перерегистрации" предприятий и промышленных объектов в пользу участников незаконных вооруженных формирований.

Обоим так называемым "мэрам" заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Также читайте: Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Следователями органов безопасности заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск так называемый "следовател МГБ ДНР", который участвовал в допросах украинских пленников в тюрьмах, в частности так называемой "Изоляции".

Кроме этого, заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины организаторке сети информаторов, которую контрразведка СБУ разоблачила в Донецкой области.

Установлено, что сообщники оккуантов собирали данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и правоохранительных органов, в том числе для корректировки вражеских артиллерийских обстрелов. Злоумышленница объявлена в розыск.

Продолжается досудебное расследование в отношении так называемого "заместителя начальника Миграционной службы МВД" "ДНР". По данным следствия, он обеспечивал принудительную выдачу жителям временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины фейковых "паспортов ДНР". Также злоумышленник причастен к незаконному оформлению гражданства РФ.

Следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж