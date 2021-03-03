Новости • Агрессия России против Украины

Каждый год оккупации Крыма - потери, которые надо будет восполнять десятилетиями, - Чубаров

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Каждый год оккупации Крыма - потери, которые надо будет восполнять десятилетиями, - Чубаров
Для крымских татар каждый год оккупации полуострова Россией - потери, которые предстоит восполнять в течение десятилетий.

Об этом в Херсонской ОГА заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании "круглого стола", организованного по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны исходить из того, что последствия (оккупации. - Ред.) для Крыма, его экологии, исторических памятников, они очень тяжелые... Мы будем их исправлять веками", - сказал Чубаров.

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По его словам, Украине очень проблематично укрепляться и развиваться как независимой стране, "когда ты длительное время находишься в состоянии войны". А для крымских татар каждый год оккупации - "это потери, которые нужно будет лечить и восполнять десятилетиями".

Глава Меджлиса заметил, что в Украине не все политики понимают, что происходит в Крыму с точки зрения последствий для крымскотатарского народа, который после многих лет депортации вернулся на полуостров и обустроился уже в условиях независимого Украинского государства.

"И снова Москва пришла на нашу землю. И теперь они делают все то, что делали все предыдущие годы, когда мы жили на своей земле. Они снова и снова нас вытесняют", - констатировал Чубаров.

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Топ комментарии

  • ALEX 13 fb91baed
    В ближайшие 20 лет можно про крым и не вспоминать!
  • первейший галант
    Татарве до аннексии Крыма надо было думать, а не "садиться на головы" нетатарскому населению полуострова с земельными претензиями, привилегиями коренного народа, Меджлисом и прочими наездами. Теперь пострадавшее от татар население Крыма многое прощает Путину за то, что он татарву "за рога и в стойло"© на общие основания поставил, а Меджлис к Аллаху отправил. И татарва в Крыму тут же присмирела - знает, что стоит только заикнуться на тему претензий - тут же: Сибирь+кайло+каменоломня.
  • первейший галант
    Стой-постой. У меня там дальняя родня - чистокровные украинцы, в конце 80-х унаследовали домовладение в глубинке Крыма. А наследодатели - их родня поближе - бездетная семья военного отставника, который за участок в Крыму четверть века "оттарабанил" на объекте в Сибирском Заполярье, и у которого насладиться жизнью военного пенсионера в Крыму долго не получилось: построился, чутка "обжился" и в ящик. Наследники спокойно пожили до развала Союза и начало независимости, а потом до них "добралась" татарва с территориальными претензиями на весь посёлок. А украинские власти заняли позицию, мол татары пострадавшие, их надо умиротворять. А людям-то от этого не легче - более десятка лет спали вполглаза, принюхиваясь (не горят ли?) да прислушиваясь (не лезут ли?). А на фоне татарских акций появлялись приветливые и подтянутые молодые люди в строгих костюмах при галстуках, которые ненавязчиво предлагали, мол, получите паспорта РФ и мы сумеем вас защитить. И многие получали. И это ещё с 2005-го года! А всяким СБУ не до того было - надо ж оставшуюся землицу дерибанить, особенно ЮБК, особенно-приособенно Ялта и Алушта. А теперь, во всяком случае, вышеупомянутая родня, о возврате в незалежную и слышать не желает.
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