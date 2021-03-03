"Артем" готовится к производству 155-мм боеприпасов, используемых в странах НАТО

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" готовится к производству 155-мм боеприпасов, которые используют страны НАТО.

Об этом в эфире Security Talks рассказал Президент Компании - председатель правления Владимир Зимин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hmil.in.ua.

Сейчас на предприятии производят первую партию, которая в июне этого года должна пройти испытания.

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Опытно-конструкторская работа продолжается в интересах Министерства обороны Украины.

В нашей версии он будет двухсоставляющий, то есть он будет иметь донную часть и верхнюю часть, - рассказал технические детали Владимир Зимин.

Президент компании уточнил, что сейчас уже изготовлена ​​вся необходимая оснастка и есть отштампованная донная часть.

На следующей неделе переходим к работе над верхней частью боеприпаса и до июня месяца мы выйдем на испытания, - добавил Зимин.

В августе 2018 на ГАХК "Артем", после завершения всех этапов испытаний, стартовало производство отечественных 152-мм боеприпасов аналогов советским ОФ-29.

От базового артиллерийского снаряда он отличался большей механической точностью и меньшей погрешностью по весу, однако в отличие от советского образца украинский аналог сборный из трех частей - донной, верхней и конусной.

Необходимость сложной конструкции обусловлена ​​отсутствием специального технологического оборудования для глубокого прессования, позволяющего упростить производство и удешевить сам боеприпас.

Украина уже имела намерения приобрести это оборудование у компаний за рубежом, но из-за коррупционных схем после этого авансовый платеж в размере более чем 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.