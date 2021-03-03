До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID-19.

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"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.