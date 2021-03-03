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До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

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До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко
В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID-19.

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"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6648
  • 18c49ed2
    До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2440
  • U.L. Carst
    Разве что президент поменяется. Был бы президентом Порошенко, вакцинация давно бы началась, и страна бы купила нормальные вакцины. При клоунах - деньги украли, а вместо вакцины предлагают шмурдяк неизвестноо происхождения, купленный через киоск, который торгует всем подряд - едой, барахлом, и "вакциной от COVID".
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