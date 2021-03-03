ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова: "Оказывал давление на судей путем угроз и шантажа"
Об этом говорится в сообщении ВСП, передает Цензор.НЕТ.
В частности, вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что, находясь на должностях Председателя Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, судья Емельянов А.С., используя свое служебное положение, совершил неправомерное влияние на беспристрастность судей Хозяйственного суда города Киева, а также путем побуждения и давления совершил вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева по делам, которые находились в его производстве в период до 2014 года, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".
Вторая Дисциплинарная палата также констатировала, что действия судьи Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решения конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давлении на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния.
В решении Второй Дисциплинарной палаты указано, что характер допущенных судьей Емельяновым А.С. правонарушений свидетельствует о создании и введении противоправных форм внепроцессуального управления судебной системой.
"Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.
Отметим, в 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.