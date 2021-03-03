ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова: "Оказывал давление на судей путем угроз и шантажа"

2 марта 2021 Высший совет правосудия решил уволить Емельянова Артура Станиславовича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи.

Об этом говорится в сообщении ВСП, передает Цензор.НЕТ.

В частности, вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что, находясь на должностях Председателя Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, судья Емельянов А.С., используя свое служебное положение, совершил неправомерное влияние на беспристрастность судей Хозяйственного суда города Киева, а также путем побуждения и давления совершил вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева по делам, которые находились в его производстве в период до 2014 года, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

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Вторая Дисциплинарная палата также констатировала, что действия судьи Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решения конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давлении на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния.

В решении Второй Дисциплинарной палаты указано, что характер допущенных судьей Емельяновым А.С. правонарушений свидетельствует о создании и введении противоправных форм внепроцессуального управления судебной системой.

"Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

Отметим, в 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.