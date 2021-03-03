Новости • Расследование преступлений на Майдане

У пострадавших и убитых на Майдане в 2014 не было оружия, куда подевались те, кто стрелял в правоохранителей, неизвестно, - прокурор Донской

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У пострадавших и убитых на Майдане в 2014 не было оружия, куда подевались те, кто стрелял в правоохранителей, неизвестно, - прокурор Донской
ГБР расследует производства по факту гибели правоохранителей во время Революции Достоинства в 2014. Сообщено о подозрении двум лицам, одно из них сейчас скрывается от следствия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал прокурор по "делам Майдана" Алексей Донской.

"К нам не стоит очередь из тех, кто хотел бы сообщить об обстоятельствах, при которых данное лицо или лица применяли оружие в отношении правоохранителей. ... В то же время было бы очень наивным рассчитывать, чтобы факты гибели и ранений правоохранителей не будут расследоваться, и каждому такому факту не будет дана правовая оценка. Поэтому следователи и прокуроры в соответствующем уголовном производстве осуществляют следственные действия, направленные на установление лиц, которые стреляли в стражей порядка, и их задача, как я уже отмечал, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства, при которых это происходило", - отметил прокурор.

В то же время, по словам Донского, если тот, кто применял оружие в отношении правоохранителя, считает, что он таким образом защищался, находился в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или в другом состоянии, исключает уголовную наказуемость деяния, то он должен привести следующие факты во время следственных действий, чтобы следователь и прокурор могли проверить его версию.

"И еще одно. Хочу напомнить, что ни один протестующий, который был убит или получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 на улице Институтской, не имел оружия. Поэтому вопрос - когда на Институтской происходили расстрелы безоружных людей, куда делись те, кто перед этим стрелял в правоохранителей, и какие цели они преследовали, остается открытым", - подытожил прокурор.

Полный текст интервью с прокурором Алексеем Донским читайте здесь.

Также читайте: Процессуальные диверсии по уровню вреда для правосудия равносильны с фальсификацией доказательств, - прокурор по "делам Майдана" Донской

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Топ комментарии

  • Simon Bolivar f2151b2b
    Так вы 7 лет ищете тех, кто не дал перестрелять митингующих? А не беркутов, которые убивали людей? Уроды.
  • Ksenia VB
    Самі москалі і стріляли. Де вони поділись ?
    Ще питання, де поділись беркутівці, які стріляли.
    Де поділись тітушки.
    І чому глашатай януковоща і голос антимайдану татаров сидить зараз в ОПі.
  • Сухов 75797791
    Я уверен, что в обе стороны стреляли кацапье. Это их стратегия и теория управляемого хаоса, которую они разработали после войны 2008 года и применяли и оттачивали в Украине. Задача - усилить противостояние, столкнуть лбами, спровоцировать гражданский конфликт внутри страны, ослабить ее и потом захватить под прикрытием "миротворческой" миссии..
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