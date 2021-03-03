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Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

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Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ
Адвокаты активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о якобы похищении экс-депутата Сергея Щербича, заявляют, что подпись Щербича в протоколе проведения следственного эксперимента сделана не потерпевшим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокаты сообщили в Facebook.

"Перед вами - четыре различных документа из материалов уголовного производства по делу о якобы похищении Сергея Щербича. На каждом стоит подпись потерпевшего. Первые три документа были представлены лично пострадавшим. Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех. Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим", - говорится в сообщении.

Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты 01

По словам адвокатов, это - серьезное основание считать, что по делу Стерненко имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции.

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"Именно поэтому адвокаты нашей компании уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Топ комментарии

  • U.L. Carst
    Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
  • volley
    Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
    Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
    Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
    І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
    Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
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    Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
    1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
    2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
    3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
    4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
    5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
    6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
    7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
    8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
    9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
    10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
    - закрити кримінальне провадження;
    - звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
    - звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
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    Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
    Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
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