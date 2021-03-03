Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Адвокаты активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о якобы похищении экс-депутата Сергея Щербича, заявляют, что подпись Щербича в протоколе проведения следственного эксперимента сделана не потерпевшим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокаты сообщили в Facebook.

"Перед вами - четыре различных документа из материалов уголовного производства по делу о якобы похищении Сергея Щербича. На каждом стоит подпись потерпевшего. Первые три документа были представлены лично пострадавшим. Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех. Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим", - говорится в сообщении.

По словам адвокатов, это - серьезное основание считать, что по делу Стерненко имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции.

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"Именно поэтому адвокаты нашей компании уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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