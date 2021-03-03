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Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила"

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, получивший прививку от COVID-19 рассказал о своем состоянии после вакцинации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Индийская вакцина суперсилы не прибавила. Но и не для этого мы ее используем. После прививки чувствую себя нормально. Традиционные утренние 5 км в аэробной зоне утром это подтверждают", – написал Ляшко.

Напомним, 2 марта Ляшко привился от коронавирусной инфекции COVID-19 в прямом эфире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: Индийская вакцина суперсилы не прибавила 01
Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: Индийская вакцина суперсилы не прибавила 02

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Топ комментарии

  • Стрелок
    Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила" - Цензор.НЕТ 5923
  • Ніхто Петрович
    То Ляшко не ту вакцину вколол. Нужно было колумбийскую в белом порошке. Она бы сил сразу прибавила!
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    А вот супруга не в восторге, говорит - отбегит километров за 5 стоит и плачет.
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