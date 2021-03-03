Нет смысла проводить внеочередное заседание по увольнению Сытника, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что не будет поддерживать проведение внеочередного заседания по законопроекту о НАБУ, который предусматривает увольнение его руководителя Артема Сытника. По ее словам, законопроект еще не рассмотрел комитет.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не видела этих списков, не видела сколько там подписей (за проведение внеочередного заседания. - Ред.). Но вопрос НАБУ, насколько я знаю, еще комитет не рассматривал. Нет еще решения комитета. Что выносить в зал - непонятно. Пусть оно идет уже в свою очередь, как и другие законы. Для чего это внеочередное заседание? Не вижу смысла вообще, я не буду подписывать", - сказала Кравчук.

Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника.

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