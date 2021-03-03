Эпидзонирование Украины: три области попали в "красную" зону, девять - в "оранжевую", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".