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Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

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Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк
Послы Евросоюза продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек из его окружения, в то же время были сняты санкции с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции в отношении 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - говорится в сообщении.

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Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк 01

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Топ комментарии

  • Romk@
    Мощнейшая внешнеполитическся работа шмарклей. Ну что ждем нового министра образования и финансов?
  • Michelangelo Buonarroti
    Если великий потрох и его шустряк-прокурор луцик не посадил ни одного регионала,то почему европейцы должны с ними заморачиваться.
  • Sergey Gorbunenko
    чудово))
    витя скоро в межегирье вернется))
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