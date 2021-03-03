Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

Послы Евросоюза продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек из его окружения, в то же время были сняты санкции с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.