Ректор университета в Николаеве трудоустраивал родственников и регулярно выписывал им премии, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала многочисленные факты административных правонарушений, связанных с коррупцией, ректором Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель вуза в течение 2019-2020 годов наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете. В частности задокументировано, что родные ректора неправомерно получили премии на несколько сотен тысяч грн. Точная сумма устанавливается.

По выявленным фактам составлены и объявлены несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Центральный районный суд г. Николаев рассмотрел материалы и принял решение о признании ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновник привлечен к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Операция проводилась совместно с Управлением стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции Украины.

"В рамках системной работы по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений должностных лиц в сфере образования СБ Украины задокументировала еще ряд злоупотреблений со стороны руководства высших учебных заведений Украины. В частности, зафиксировано правонарушение чиновников вузов, осуществляющих подготовку инженеров и пилотов гражданской авиации в Киеве и Кропивницком. Также в коррупционных действиях подозревается чиновник научного учреждения Министерства образования и науки Украины в области биотехнологий.

Оперативники спецслужбы установили, что служащие этих научных и образовательных учреждений в течение 2019-2020 годов незаконно начисляли премии на сотни тысяч гривен себе, знакомым и родственникам, трудоустроенным ими в подчиненных учреждениях", - сказано в сообщении.

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Материалы документирования административных правонарушений, связанных с коррупцией, направлены в органы Национальной полиции для привлечения виновных должностных лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

Разоблачению коррупционных фактов проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.