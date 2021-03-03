Рада усилила наказание для телефонных террористов: за "минирование" больниц может грозить от 4 до 8 лет тюрьмы

2 марта Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Законопроектом №3911 вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). До внесения этих изменений санкция статьи предусматривала от 2 до 6 лет заключения - если ложное сообщение о минировании было сделано впервые без тяжелых последствий. В то же время за повторное "минирование" или такое, что привело к тяжелым последствиям, предусматривалось наказание от 4 до 8 лет за решеткой.

В то же время изменения, внесенные парламентом в 259 статью УК, вводят наказание от 4 до 8 лет - уже за первое ложное сообщение о минировании, даже если оно не имело тяжких последствий, но касается следующих сооружений: критически важные объекты инфраструктуры, объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения.

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