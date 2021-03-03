Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины

Большая палата Конституционного Суда Украины (КС) в 10:20 четверга, 4 марта, рассмотрит дело о конституционном представлении Верховного Суда об официальном толковании положения ч. 1 ст. 105 Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, дело будет рассматриваться на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства.

"Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины, согласно которому "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при выполнения им полномочий", - напомнили в КС.

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Как сообщалось, 18 сентября 2020 года постановление о направлении в КС соответствующего обращения принял пленум Верховного Суда.

За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствующих на пленуме, двое были против.

Зеленский 3 июня во время проездки в Хмельницкий с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей).

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного Суда о созыве пленума Верховного Суда для принятия решения об обращении в Конституционный Суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом страны.