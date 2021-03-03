ФСБ РФ сообщает о задержании жителя оккупированного Симферополя: подозревают в "публичном оправдании терроризма"

В ФСБ РФ сообщают, что задержали жителя оккупированного Симферополя по подозрению в "публичном оправдании терроризма". По данным ведомства, задержанный является "сторонником праворадикальной идеологии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм. Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений", - сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Указывается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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