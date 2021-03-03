"Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов

В случае наличия достаточного количества вакцин в Украине могут вакцинировать от 5 до 7 млн граждан.

Об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали. Вакцинация - это медицинское мероприятие, поэтому мы "каскадно" разворачиваем вакцинацию. Это значит постепенно. Я поставил задачу, чтобы до конца недели не менее 10 тыс. медработников и бойцов АТО мы вакцинировали за сутки. Далее мы постепенно будем увеличивать это количество. Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн ​​граждан в месяц. Главное - чтобы была доступна вакцина. Потому что сейчас, вы знаете, срывается много контрактов. Переносятся сроки поставок", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, Украина не отстает от темпов запланированной каскадной вакцинации.

"Мы не отстаем, мы идем полностью в нашем графике. Мы разворачиваем постепенно эту кампанию. Очень важно, чтобы были учтены все без исключения мелочи. Это не отличается от любых других стран. Нельзя за один день всех вакцинировать - а потом не понятно, что будет", - заявил министр.

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