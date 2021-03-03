"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны более действенные международные шаги относительно вопроса оккупации Крыма.

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за последовательную политику Евросоюза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Президент выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы".

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