"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны более действенные международные шаги относительно вопроса оккупации Крыма.
Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен за последовательную политику Евросоюза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.
Президент выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы".