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"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский

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"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны более действенные международные шаги относительно вопроса оккупации Крыма.

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за последовательную политику Евросоюза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Президент выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы".

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Топ комментарии

  • 133133
    Так не он должен.

    Вопрос должен.

    К вопросу и претензии.
  • Ёши Ёкомуро
    Ну так выноси!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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