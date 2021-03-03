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Зеленский предложил ввести санкции за "произвол в оккупированном Крыму": Это будет мощный вклад ЕС в деятельность "Крымской платформы"

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Зеленский предложил ввести санкции за "произвол в оккупированном Крыму": Это будет мощный вклад ЕС в деятельность "Крымской платформы"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции в отношении лиц, творящих произвол на оккупированном полуострове Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе выступления с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

"Недавно Европейский Союз согласовал новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - подчеркнул президент Украины.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
  • Топ Ган
    ...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
  • Валерия Ларченко b661826f
    Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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