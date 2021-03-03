Зеленский предложил ввести санкции за "произвол в оккупированном Крыму": Это будет мощный вклад ЕС в деятельность "Крымской платформы"
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции в отношении лиц, творящих произвол на оккупированном полуострове Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе выступления с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.
"Недавно Европейский Союз согласовал новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - подчеркнул президент Украины.