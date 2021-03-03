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Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию. ФОТО

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Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением из-за сведений, опубликованных на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященного его репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.

Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию 01
Расстрелянный в 1938 году Степан Карагодин

В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя", говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.

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Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как "человека принявшего участие в убийстве" Степана Карагодина.

Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.

Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию 02
Выписка из акта о расстреле Степана Карагодина

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  • Максим Мельніченко
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  • Иннокентий beer
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