Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.
Расстрелянный в 1938 году Степан Карагодин
В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя", говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.
Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как "человека принявшего участие в убийстве" Степана Карагодина.
Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.