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В Раде перестали собирать подписи за внеочередное заседание по увольнению Сытника, - нардеп "Голоса" Осадчук

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В Раде перестали собирать подписи за внеочередное заседание по увольнению Сытника, - нардеп "Голоса" Осадчук
В Верховной Раде перестали собирать подписи за проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о НАБУ, который предусматривает увольнение его руководителя Артема Сытника.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сбор подписей за внеочередное заседание по Сытнику закончился "полным провалом".

"Эта история умерла, спасибо всем, кто помог это сделать... Знаю только то, что они (подписные листы за внеочередное заседание. - Ред.) исчезли из зала Верховной Рады. Некоторые депутаты от монобольшинства очень весело бегали и предлагали всем подписать внеочередное заседание об отставке Сытника, сейчас этот процесс неожиданно полностью прекратился. Подписных листов нет. Даже "слуги", которые этим занимались, делают вид, что ничего такого не было", - рассказал Осадчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник

Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника.

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Топ комментарии

  • Eutectic
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    У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
  • Владимир Николенко 123e1460
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