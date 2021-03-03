Введение карантина в прошлом году спасло Украину от итальянского сценария, - Шмыгаль
1 09430
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели в марте 2020 года, спас украинцев от итальянского сценария развития пандемии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.
"Наше правительство ввело карантин в Украине. В течение марта (2020 года. - Ред.) мы усиливали ограничения и много было критики. Но сейчас можно четко сказать - тот карантин спас страну от "итальянского сценария" и сохранил жизни тысяч наших людей", - подчеркнул глава правительства.
По словам Шмыгаля, Кабмин получил время, чтобы реанимировать медицинскую систему страны.
"Практически с нуля началось строительство противоэпидемической системы страны. Удалось быстро решить проблему со средствами нидивидуальной защиты, выстроена система лабораторий, внедрены эффективные протоколы лечения", - добавил премьер-министр.