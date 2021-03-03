Введение карантина в прошлом году спасло Украину от итальянского сценария, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели в марте 2020 года, спас украинцев от итальянского сценария развития пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Наше правительство ввело карантин в Украине. В течение марта (2020 года. - Ред.) мы усиливали ограничения и много было критики. Но сейчас можно четко сказать - тот карантин спас страну от "итальянского сценария" и сохранил жизни тысяч наших людей", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин получил время, чтобы реанимировать медицинскую систему страны.

"Практически с нуля началось строительство противоэпидемической системы страны. Удалось быстро решить проблему со средствами нидивидуальной защиты, выстроена система лабораторий, внедрены эффективные протоколы лечения", - добавил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков