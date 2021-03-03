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Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский

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Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что напряженных отношений между Украиной и США нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе совместной встречи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. 

Журналисты спросили президента, нет ли напряжения в отношениях с администрацией нового президента США.

"Относительно отношений с Соединенным Штатами. Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора. Напряжения, согласно этому разговору, никто никакого не чувствует, не подтверждает - наоборот, подтверждает поддержку от нашего стратегического партнера", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
  • 18c49ed2
    Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
  • Mike Hrabovsky
    Брехун і злодій.
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