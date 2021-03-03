Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что напряженных отношений между Украиной и США нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе совместной встречи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

Журналисты спросили президента, нет ли напряжения в отношениях с администрацией нового президента США.

"Относительно отношений с Соединенным Штатами. Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора. Напряжения, согласно этому разговору, никто никакого не чувствует, не подтверждает - наоборот, подтверждает поддержку от нашего стратегического партнера", - подчеркнул Зеленский.

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