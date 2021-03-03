Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"За" проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данный законопроект касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, он определяет порядок формирования ВККС.

ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. Кроме того, будут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.

Среди прочего, законопроект определят порядок проведения конкурсов, а также усовершенствуют порядок организации работы и заседаний ВККС.

Кроме того, законопроект частично касается и органов прокуратуры. Он предлагает изменить названия региональных прокуратур на областные прокуратуры, как предусматривает процесс реформирования органов.

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