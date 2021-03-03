ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Надеюсь, "слуги народа" принесут извинения за обман граждан и оскорбления в мой адрес и адрес Цензор.НЕТ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"ГБР разоблачило вранье Офиса Президента! Глава ГБР Алексей Сухачев официально признал провал спецоперации по захвату "вагнеровцев", Ермак пошел на допрос! Вот это событие! Лично глава Офиса Президента Ермак, все подчиненные ему пропагандисты типа Арестовича рассказывали более 6 месяцев на всю страну, что никакого провала спецоперации не было, то есть не было самого события преступления, нечего расследовать, что все это я выдумал. Но в таком случае дело надо было бы уже давно закрыть! Однако сегодня и.о. главы ГБР Алексей Сухачев признал - событие преступления было, дело о провале спецоперации расследуют, и Ермак ходит на допросы! Надеюсь, "слуги народа" принесут извинения за обман граждан и оскорбления в мой адрес и адрес Цензор.НЕТ. Все тайное становится явным", - заявил Бутусов.

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Напомним, сегодня и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверил, что дело о срыве операции по "вагнеровцам" активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.