Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом делегация сообщает в Telegram.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

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