Новости • Агрессия России против Украины

Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук

8 13248
Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук
Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом делегация сообщает в Telegram.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

Читайте: Аваков призвал украинцев готовиться к распаду России: Что-нибудь случится, а мы не готовы. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Лидия Севастьянова
    А вона була та тиша? (((
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
  • Ksenia VB
    Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
    А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
    Хорошим словом вас не назвати.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости