Рада поддержала за основу законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища

В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.

Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

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В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

Напомним, в конце октября Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.

В сентябре прошлого года стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.