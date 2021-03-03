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"Ее величество - женщина": в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре "ню". ФОТО

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5 марта свет увидят первые украинские почтовые марки с обнаженными телами в жанре "ню" из серии "Ее величество - женщина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество - женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена ​​еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная 1860. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведена работа "Энергия II", написанная в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена ​​иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.

Количество марок на одном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 000 экземпляров. Стоимость марочного листа 81,00 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверт - 4 грн, карточки - 4 грн..

Ее величество - женщина: в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре ню 01

В "Укрпочте" надеются, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественную эстетику почтовым отправлениям. Поскольку женская красота, пронесенная сквозь века и изображенная выдающимися художниками, способна очаровать и вдохновить на написание нескольких искренних строк от руки.

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Ее величество - женщина: в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре ню 02
Ее величество - женщина: в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре ню 03
Ее величество - женщина: в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре ню 04
Фото: сайт Укрпочты

Топ комментарии

  • Веретено
    а чого лише жінка повинна бути голою? і мужика давайте.
  • Sergey Loshenko
    сейчас тебе будут картинки с президентом заливать
  • Jet
    Разговор дьявола с бесом (отрывок из книги):
    - Что ты знаешь о женщинах? - вопросом
    прервал дьявол хохот беса.

    - О
    женщинах? Как и ты, повелитель - все…Примитивны, злы, ограничены, развратны,
    жадны, своенравны, многолики, мстительны, злопамятны, лицемерны, неверны и
    невероятно этим привлекательны. В общем, это лучшая половина человечества. Ради
    них предают, лгут, крадут и убивают. Когда понимают, что они того не стоят -
    вешаются.
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