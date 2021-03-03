Из-за решения суда в Украине могут остановиться расчеты банков с кредиторами, – заявление ФГВФЛ

В Украине создается опасный прецедент, который полностью разрушит систему продаж объединенных проблемных кредитов (NPL), остановит расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков и нанесет сокрушительный удар по инвестиционному климату в Украине.

Об этом говорится в заявлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), опубликованном на официальном сайте организации. ФГВФЛ обращает внимание, что 3 марта 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд рассматривает апелляционную жалобу ОАО "Банк "Финансы и Кредит"", ПАО "Дельта Банк", Фонда гарантирования вкладов и НБУ на решение Хозяйственного суда Киева (от 20.10.2020 по делу №910 / 5251/20). "В случае вынесения отрицательного решения судом апелляционной инстанции, это фактически остановит продажи NPL не только банков, которые выводятся с рынка, но и действующих, которые имеют в портфеле NPL (по данным НБУ, по состоянию на начало 2021 объем NPL в работающих банках превышал 40%); остановит расчеты с кредиторами банков (как известно, такие расчеты осуществляются именно за счет реализации активов); а в более широкой перспективе подорвет доверие потенциальных покупателей к надежности инвестиционного поля Украины", – говорится в заявлении ФГВФЛ.

Ранее вынесенное скандальное решение Хозяйственного суда Киева признавало недействительными торги, на которых был реализован самый дорогой по цене продажи лот – пул кредитов АО "ДЕЛЬТА БАНК", ОАО "КБ "Надра"", АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"", часть из которых находятся в залоге НБУ. Цена продажи лота составила почти 850 млн грн., а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами. При этом ранее все активы, включенные в пул, к тому неоднократно выставлялись на торги, сначала по частям, а затем в составе мелких пулов, и поскольку покупателей и тогда не было найдено, были объединены в единый пул. В организации отмечают, что, фактически, суд по иску ОАО "Белоцерковская Теплоэлектроцентраль" поставил под сомнение общепризнанную в мире практику, которая доказала свою эффективность, – объединение проблемных активов (NPL) в пул. Европейский и мировой опыт подтверждают, что именно продажи в составе пулов является самым эффективным путем реализации NPL, и только такие пулы привлекают внимание профессиональных игроков.

Основными активами, включенными в упомянутый пул, стала задолженность по кредитам ЧАО "РОСАВА". ЧАО "РОСАВА", должник перед АО "Банк "Финансы и Кредит"", также, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на момент продажи начало процедуру ликвидации. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц напоминают, что рынок NPL в Украине был создан с нуля во время банковского кризиса 2014-2016 гг., когда Фонд начал вывод с рынка 97 неплатежеспособных банков (в то время – половину банковской системы Украины). Инвентаризация активов банков, переданных в управление Фонда, показала, что львиная доля их активов – неработающие кредиты, в частности, беззалоговые, выданные связанным или юридическим лицам, которые инициировали процедуру контролируемого банкротства.