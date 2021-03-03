Российский суд приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения

Судейская коллегия Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону приговорила крымчанина Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Первый год своего срока он должен будет провести в тюрьме — колонии с самым строгим режимом, где заключенные все время содержатся в камерах. Кроме того, Приходько назначен штраф в размере 110 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен)

При этом суд освободил Приходько от наказания по статье о хранении взрывчатки в связи с истечением срока давности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.

Жителя поселка Орехово Сакского района оккупированного Крыма Олега Приходько сотрудники ФСБ задержали 9 октября 2019 года после обыска у него дома и в гараже, где обнаружили взрывчатку. Крымчанину предъявили обвинение якобы в подготовке теракта часть 1 статьи 205 через статью 30 Уголовного кодекса РФ и изготовлении и хранении взрывчатых веществ. статьи 222.1 и 223.1 УК РФ

По версии оккупантов, Приходько якобы намеревался взорвать здание администрации Сак, чтобы принудить власти Крыма "к вхождению полуострова в состав Украины". В начале февраля 2020 года следствие предъявило ему еще одно обвинение якобы в подготовке еще одного теракта — поджога здания Генерального консульства России во Львове "в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины". Для этого Приходько якобы нашел в Украине неустановленное следствием лицо, созвонился с ним и предложил совершить теракт. Позже они переписывались смс, и якобы запланировали совершить поджог в течение октября 2019 года.

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Приходько отрицает вину и утверждает, что при обыске в гараже ему подбросили тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и поражающие элементы — нарезанные электроды для сварки. А в ночь после задержания в здании ФСБ неизвестный человек, представившись врачом под предлогом осмотра отобрал у него из полости рта биологические образцы. Приходько предполагает, что после этого его ДНК нанесли на взрывчатку, и таким образом следствие сфальсифицировало факт принадлежности ему взрывчатых веществ.

Он заявляет, что подвергается преследованию за свою публичную проукраинскую позицию.

В суде против Приходько свидетельствовали только засекреченные свидетели, которые утверждали, что слышали о террористических планах крымчанина от него самого и когда он разговаривал с кем-то по телефону. Остальные свидетели выступили в защиту Приходько.

Обвинение также опиралось на найденную при обыске в доме Приходько флешку с планами администрации Сак и книгой "Азбука домашнего терроризма", в которой шла речь о создании самодельных взрывных устройств. О намерении совершить теракт также шла речь в переписке на найденном при обыске у Приходько телефоне BQ. Смартфоны BQ регулярно фигурируют среди вещественных доказательств в делах крымчан, обвиняемых в принадлежности к исламской партии Хизб-ут Тахрир, это единственные телефоны, разрешенные к использованию в рядах вооруженных сил РФОн утверждает, что и флешку и телефон ему подбросили сотрудники ФСБ.

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Защита крымчанина выяснила, что телефон был куплен вместе с еще одной трубкой одним человеком за несколько дней до начала операции ФСБ по слежке за Приходько. Со второго телефона неизвестный мужчина якобы звонил Приходько и обсуждал планы поджечь генконсульство РФ во Львове. Папка с материалами на флешке, как выяснилось в суде, была создана уже после того, как Приходько был арестован.

После ареста Приходько по делу о терактах, украинская прокуратура Крыма, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство о незаконном лишении свободы часть 1 статьи 146 Уголовного кодекса.