Стволовые клетки против COVID-19: украинские ученые нашли эффективный способ восстановления пораженных коронавирусом легких

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины заявил о том, что тяжелую коронавирусную пневмонию, а именно так называемый цитокиновый шторм, можно лечить с помощью стволовых клеток. К такому выводу украинские ученые пришли по результатам первой фазы клинических исследований.

Об этом Институт сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У нас хорошая новость: получены результаты первого этапа клинических исследований по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно т.н. цитокинового шторма стволовыми клетками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в исследование были включены 13 пациентов (мужчины в возрасте от 36 до 73 лет) с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни: "На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четверых из 13 пациентов. На 24 неделю у пациентов по результатам КТ отмечаем положительную динамику восстановления легких, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования легких на 8 неделе".

"Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - объясняет старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, к.б. н. Владимир Шаблий.

Под его руководством в Институте молекулярной биологии на базе лаборатории биосинтеза нуклеиновых кислот выполняется научное исследование "Изучение состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем у больных с пневмонией COVID-19 после трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток". Проект получил поддержку Национального фонда исследований.

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"Суть этого проекта заключается в исследовании уровня различных биомаркеров у больных с пневмонией COVID-19, которые лечились фармакологическими препаратами в соответствии с утвержденным протоколом МЗ (контрольная группа) и дополнительно путем трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (экспериментальная группа пациентов).

Мезенхимальные стволовые клетки вводили внутривенно трижды в дозе 1 млн клеток на 1 кг веса пациента.

Клиническое исследование "Лечение коронавирусной COVID-19 пневмонии (возбудитель SARS-CoV-2) криоконсервированными аллогенными мультипотентными мезенхимальными стволовыми клетками плаценты и пуповины" проводится при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Клеточные препараты изготовлены биотехнологической лабораторией Института клеточной терапии в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

В Институте подчеркнули, что в разных странах мира ученые экспериментируют с таким методом восстановления искалеченных коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые.

"Способность мезенхимальных стволовых клеток подавлять высвобождение провоспалительных цитокинов является особенно ценной при коронавирусной пневмонии, тяжесть которой обусловлена ​​так называемым "цитокиновым штормом". Под термином "цитокиновый шторм" понимают, что активированные SARS-CoV-2 собственные иммунокомпетентные клетки в избытке выделяют биологически активные вещества, вызывающие патологическое воспаление как ткани легких, так и других органов, повышают проницаемость сосудов, что впоследствии способствует развитию фиброза легких.

Сейчас, как отмечает Владимир Шаблий, речь идет о первом этапе клинических испытаний.

"Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности данного метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года, - объясняет ученый. - Мы должны сравнить отдаленные результаты эффективности применения стволовых клеток с методом лечения, утвержденным протоколом Минздрава. Данные наблюдения на 24-ю неделю после введения позволяют сделать вывод, что метод применения стволовых клеток является не только безопасным, не наблюдалось никаких нежелательных явлений, но и эффективным как в скорости выздоровления пациентов, так и в предупреждении развития фиброза легких".