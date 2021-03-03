Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА

К России хорошо относятся 41% украинцев, плохо - 42%. Среди россиян к Украине хорошо относятся 54%, плохо - 31%.

Таковы результаты исследования, которое в Украине провел Киевский международный институт социологии, а в России - "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. В России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось", - сказано в сообщении КМИС.

Кроме этого, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян. Количество украинцев, которые готовы к закрытым границам с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%). Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).





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Опрос был проведен в Украине - методом телефонного интервью, в РФ - методом личного интервью. Погрешность в Украине не превышает 2,4%, в России - 3,4%.

КМИС и "Левада-центр" проводят такие опросы с 2008 года.

"За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 и наших последних данных феврале 2021) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. Сейчас, второй раз за историю наблюдений, россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России", - отмечают в КМИС.

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