"Порошенко - не враг Украины", - Аваков
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не хотел бы, чтобы в отношении пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" вводились санкции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Порошенко - не враг Украины. Порошенко - это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии - мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем, а его значительная часть населения все еще поддерживает, - он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - отметил глава МВД.
В то же время Аваков добавил, что не хотел бы, чтобы в отношении Порошенко вводились санкции.
"Есть претензии к политику Порошенко? Предъявите их в судебном порядке. С защитой, с адвокатами, с прозрачным судебным процессом", - отметил министр.