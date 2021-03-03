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Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - "Юридическая сотня"

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Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - "Юридическая сотня"
Общественная организация "Юридическая сотня" раскритиковала законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации, который Верховная Рада должна рассматривать завтра.

Свою позицию относительно законопроекта №3553 "Юридическая сотня" изложила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, проект, как и раньше, не предусматривает четких оснований для проведения такого призыва, кроме существования особого периода, противоречит интересам ветеранов и замедляет возможность возвращения к мирной жизни", - сказано в сообщении.

Представители "Юридической сотни" считают, что в проекте закона есть ряд недостатков: коррупционные риски при назначении на воинские должности без антикоррупционной проверки, возможность передачи персональных данных третьим лицам для ведения реестра резервистов и военнообязанных, а также усиление ответственности за несоблюдение требований мобилизационного законодательства.

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"Юридическая сотня считает, что принятие законопроекта 3553 не будет способствовать системному решению проблем в армии", - подчеркнули в организации.

Напомним, законопроект, позволяющий за сутки призвать резервистов в случае обострения на Донбассе, Верховная Рада собирается рассмотреть в четверг, 4 марта.

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Законопроект о призыве резервистов без мобилизации противоречит интересам ветеранов, - Юридическая сотня 01
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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    В первую очередь этот закон должен коснуться депутатов ВР, нужно укомплектовать этими умниками батальон и отправить на передок.
  • Антип61
    Пускай минные поля разминируют.
  • realbaterfly
    В якості мішеней на бойовому злагодженні
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