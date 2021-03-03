Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости, - МИД

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена осуществить визит в Украину и принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в августе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

В министерстве отметили, что "организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинского-американских отношений".

"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащему содержательному наполнению, в частности достижения предметных договоренностей в сфере безопасности, а также в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в феврале состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.

В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Относительно подготовки азиатского турне, то, по данным министерства, "из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире процесс дипломатического согласования графика визитов президента Украины Владимира Зеленского в страны Азии пока продолжается".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что напряжения в отношениях Украины и США нет, есть поддержка.

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