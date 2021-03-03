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Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

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Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты
Руслана Демчука, второго фигуранта "дела Стерненко", заставляли свидетельствовать против Стерненко сотрудники полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты активиста.

"Вчера в нашу компанию обратилась за помощью сторона Руслана Демчука - второго осужденного по делу о так называемм "похищении человека". По этому же делу нашего Клиента, Сергей Стерненко, осудили и взяли под стражу 23 февраля 2021. Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", - говорится в сообщении.

После получения этой информации адвокаты немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.

"Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении, по ч. 1 ст. 373 УК Украины, - принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - отметили адвокаты.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Ватный шабаш в Одессе 30.03.2014. Бешенные Ватки просятся замуж за оккупантов Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5325 , а с другой стороны Стерненко и три десятка "страшных правосеков"...
    Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".

    Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5716

    Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 606
  • Сергей Андрейчев
    Приговор уже вынесен,так что сторона обвинения и судьи-тяните спички,кому сидеть. Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8342
  • Vladimir Soukhov
    Ініціатори цим судом раз 5 порушили законодавство України.
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