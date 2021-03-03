Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Во время заседания 3 марта Кабинет Министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украине ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.

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Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

В создании НЭС-2030 принимали участие более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

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