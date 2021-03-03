Литва не выдаст Тихановскую Беларуси: "Любой запрос о выдаче будет действием чисто ритуальным"

В Вильнюсе иронизируют, что правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Беларуси, не проживет и суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сказал: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

На вопрос о том, не может ли отказ выдать Тихановскую еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска, заместитель главы МИД ответил: "Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно". Отзыв посла для консультаций - дипломатическая формула, по сути, означающая снижение уровня отношений.

Напомним, ранее следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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