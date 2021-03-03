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Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування". ФОТО

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Бывший народный депутат и экс-глава Минтранса Николай Рудьковский вернулся в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-нардепа в Фейсбук.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил Маму с Днем рождения", - написал Рудьковский, опубликовав соответсвующее фото.

.Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы Нафтогазвидобування 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч  Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы Нафтогазвидобування 02

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Топ комментарии

  • Герхард
    Ну когда ж уже Азаровы с Арбузовыми вернутся?
  • Порохобандерівець
    Краще подивися як Юля розквітла, просто як троянда на гноянці.
  • Frol Fedoroff
    Все экс-рыги на зеленое дерьмо слетаются.
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