Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування". ФОТО

Бывший народный депутат и экс-глава Минтранса Николай Рудьковский вернулся в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-нардепа в Фейсбук.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил Маму с Днем рождения", - написал Рудьковский, опубликовав соответсвующее фото.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.