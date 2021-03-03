На вакцинацию от COVID-19 уже записались сто тысяч украинцев, - глава Минцифры Федоров

Сто тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через государственную портал "Дія".

Об этом заявил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9,9 тысяч - через портал "Дія", 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра МЗ", - сообщил Федоров.

Он отметил, что нужно обновить приложение до последней версии, чтобы услуга стала доступной.

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Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степановподписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

Украинцы могут записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19 на государственном портале "Дія".

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