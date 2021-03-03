На вакцинацию от COVID-19 уже записались сто тысяч украинцев, - глава Минцифры Федоров
Об этом заявил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9,9 тысяч - через портал "Дія", 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра МЗ", - сообщил Федоров.
Он отметил, что нужно обновить приложение до последней версии, чтобы услуга стала доступной.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степановподписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.
2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.
Украинцы могут записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19 на государственном портале "Дія".