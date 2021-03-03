МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии Матовича из-за некорректной шутки о Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат "такие шутки" в нынешних условиях агрессии РФ и временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и части Донбасса.

"Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - подчеркнули в МИД Украины.

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Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Напоминаем, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.