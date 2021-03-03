Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что "наблюдатели не замечают украинского террора"

В ОРДО заявляют, что украинские военные якобы не соблюдают условия перемирия, а наблюдатели миссии ОБСЕ этого не замечают, поэтому наемники РФ теперь будут стрелять в сторону ВСУ.

Об этом журналисты Свободного радио узнали из экстренного заявления "народной милиции ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Там говорится, в частности, что украинские военные якобы постоянно обстреливают позиции наемников РФ и жилые кварталы. Об этом якобы знают наблюдатели и украинской стороны СЦКК, и международной миссии ОБСЕ, но они никак не реагируют на "украинский террор".

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на длительные обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям народной милиции дали разрешение на ведение" предупредительного огня "на подавление и ликвидацию огневых точек противника", - говорится в заявлении "народной милиции "ДНР".

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Напомним, штаб операции Объединенных сил накануне опроверг заявление СМИ ОРДЛО о якобы обстреле ВСУ населенных пунктов. Там сообщили о постановочности сюжетов. Они также добавили отчет миссии ОБСЕ, в котором наблюдатели отмечали, что слышали взрывы в тех направлениях, но когда они приехали обследовать участок, то боевики их не пускали.