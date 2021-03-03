Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы САП Грищука и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор

В Шевченковском районе Киева неизвестные разбили стекло автомобиля исполняющего обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, припаркованный у его дома, и украли видеорегистратор, фонарик и конфеты.

Эту информацию Грищук подтвердил Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это правда. Но такая бытовая, скажем, преступность. Увидели регистратор - разбили стекло, наверное, наиболее ценное - это стекло", - рассказал Грищук.

По его словам, он сообщил в районную полицию, стражи порядка оформили кражу. Грищук отметил, что машина была застрахована. Из машины вытащили видеорегистратор, фонарик и конфеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция. ФОТО

"То, что там было, под руками, в бардачке, то и положили", - сказал и.о. председателя САП.

Грищук добавил, что не связывает кражу со своей должностью.

"Там еще просто рядом была одна такая же машина с разбитым окном через несколько домов. То есть это какая-то группа шла ночью", - сообщил он.