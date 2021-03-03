Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена

В попытке укрепить имидж и добиться расположения новой администрации США президент Украины Владимир Зеленский сделал ставку на битву со "старой гвардией".

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что Зеленский в прошлом месяце закрыл три телеканала, связанных с Медведчуком, а также заморозил активы олигарха и начал возвращать в собственность государства приватизированный Медведчуком нефтепровод.

Выступление против олигарха Financial Times называет "важнейшим изменением в политике со дня победы Зеленского на выборах в 2019 году".

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Издание напоминает, что Зеленский - бывший актер, который победил на выборах благодаря обещаниям "сломать систему" захваченного олигархами государства. Но до сих пор он не спешил начинать борьбу. Однако, на прошлой неделе НАБУ задержало трех бывших директоров "ПриватБанка". И это, скорее всего, положительно расценят в новой администрации в Вашингтоне, отмечает FT.

Financial Times пишет, что лояльные к олигархам депутаты ВР заблокировали реформы, необходимые для получения финансовой помощи от МВФ, США и ЕС.

"Зеленский толкает парламент к принятию реформы проблемной судебной системы, в которой богатые и могущественные люди пользуются коррумпированными судьями, чтобы продвигать свои политические и бизнес-интересы. Но даже в его собственной партии не нашлось голосов, чтобы провести реформу", - отмечает издание.

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FT цитирует Дарью Каленюк из "Центра противодействия коррупции". Она говорит, что наступление против Медведчука стало "большим положительным сюрпризом".

"Однако, я не уверена, готов ли президент начать полномасштабную войну против всех олигархов. Чтобы это сделать, ему нужно избавиться от пресловутых людей в его же команде и перезапустить судебную систему", - отметила Каленюк, добавив, что корыстные деятели в администрации подрывают такие реформы.