Госпогранслужба фиксирует увеличение количества граждан, выезжающих из оккупированного Крыма, - спикер ГПСУ Демченко

В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию российских властей в оккупированном Крыму о 15-процентном росте количества въезжающих на полуостров через админграницу с Херсонской областью. В ведомстве назвали эти данные "манипуляцией".

Как сообщил Крым.Реалии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, за последние две недели украинские пограничники фиксируют "незначительное" увеличение общего пассажиропотока через админграницу, передает Цензор.НЕТ. Так, за последнюю неделю пункты пропуска пересекли 5200 граждан, а неделей ранее, в период с 15 по 21 февраля, этот показатель составил 3700 человек.

"Однако, если анализировать материалы, которые озвучили оккупанты относительно увеличения потока граждан, едущих к ним, на 15 процентов, то могу сказать, что они, мягко говоря, манипулируют данными, поскольку мы, наоборот, фиксируем увеличение количества граждан, которые выезжают из Крыма", - сказал Демченко.

Он сообщил, что за прошедшую неделю на материковую Украину с полуострова прибыло 2600 граждан, в том числе 200 детей, с 16 по 21 февраля - около 2 тысяч граждан, из которых 50 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения

"Карантин влиял на путешествия людей, особенно, что касается решения неотложных дел. Не исключаем, что именно это и повлияло на определенное увеличение потока граждан. После решения своих вопросов люди могли возвращаться в Крым, чем и манипулируют оккупанты", - пояснил Демченко.

Он добавил, что среднесуточный показатель пересечения админграницы как на въезд, так и на выезд, колеблется в пределах 500-800 человек.

"Эти показатель намного ниже, чем были до пандемии", - отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины. При этом он напомнил, что всего за 2020 год админграницу между аннексированным Крымом и Херсонской областью пересекли почти 570 тысяч граждан, что в 5 раз меньше, чем в 2019 году.

Издание отмечает, что 3 марта глава управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что за последнюю неделю поток граждан, которые заезжают через админграницу с Херсонской областью на территорию Крыма, увеличился на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

Также читайте: "Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский

В январе 2021 года в силу вступили обновленные правила прекращения самоизоляция для лиц, прибывших на материковую Украину из аннексированного Крыма.

Российское правительство в 2020 году ввело правила въезда/выезда из Крыма: граждане Украины, которые не зарегистрированы на полуострове, могут попасть в Крым только если там живут их жена или муж, родители, дети, усыновленные или усыновители, опекуны или попечители.

Также существуют ограничения и на выезд с территории полуострова: за время пандемии выехать из Крыма можно только один раз. Исключение действует только для тех крымчан, у которых на территории материковой Украины живут близкие родственники. В таком случае граждане могут многократно выезжать из Крыма.